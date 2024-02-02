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CHP, 103 belediye başkan adayını daha belirledi

Cumhuriyet Halk Partisi, 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha belirledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 21:59, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 22:03
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CHP, 103 belediye başkan adayını daha belirledi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi, 4'ü büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha duyurdu.

Çiğli adayı Uygar Yıldırım geri çekildi. Yerine Onur Emrah Yıldız aday gösterildi.

İŞTE CHP'NİN AÇIKLADIĞI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

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