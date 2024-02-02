Galatasaray, Samsun deplasmanından 3 puan ile dönüyor
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Yılport Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 22:10, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 22:06
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ve Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.
Konuk takım 5. dakikada Nelsson, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Puanını 63 yapan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yılport Samsunspor ise 26 puanda kaldı.