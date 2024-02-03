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3 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

3 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 00:00, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 00:06
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3 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin aday tanıtım toplantısına katılacak.

(Manisa/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Antalya/09.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adıyaman Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirecek, "GAP 2024 Yılı Adıyaman Projeleri İmza Töreni"ne, Adıyaman AK Parti Teşkilat Buluşması'na, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Gıda Araştırma ve Analiz Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(Adıyaman/Şanlıurfa/09.30-19.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonulu dernek başkanları ve kanaat önderleri ile toplantıda bir araya gelecek, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı ve Ümraniye Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00-18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına; Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir-İstanbulspor, Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor ve Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/Gaziantep/Antalya/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü-Boluspor, Ümraniyespor-Bodrum FK, Kocaelispor-Adanaspor ve Göztepe-Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/Kocaeli/16.00/İzmir/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 24. hafta Kırmızı Grup'ta yapılacak tek maçla, TFF 3. Lig'de 18. hafta gruplarda yapılacak toplam 6 maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom-Pınar Karşıyaka ve Bursaspor İnfo Yatırım-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Denizli/15.30/Ankara/18.00/Bursa/20.30)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası; Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol ve ÇBK Mersin-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/16.00/Mersin/18.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesi başlayacak; RAMS Global Cizre Belediyespor-Halkbank, Bigadiç Belediyespor-Spor Toto, Develi Belediyespor-TÜRŞAD, Galatasaray HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Şırnak/13.00/Balıkesir/16.00/Kayseri/17.00/İstanbul/17.30/Ankara/18.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası başlayacak; Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Muğla/14.00/Bursa/15.30/Konya/17.00)

8- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

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