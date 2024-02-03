Uşak'ta şarampole düşen otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 07:38, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 07:31
Alınan bilgiye göre, Yeşilkavak köyünden ilçe merkezine ilerleyen Ali Telli ( (47) yönetimindeki 64 ET 503 plakalı otomobil, Karadere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.