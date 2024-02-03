Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 ekibinin Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin yarın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Gezeravcı, X sosyal medya hesabından uzay istasyonundan pozunu paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 07:59, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 07:36
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin yarın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Gezeravcı, X sosyal medya hesabından uzay istasyonundan pozunu paylaştı.