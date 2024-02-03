SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı memurlara yapılan zam oranıyla eşitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yapılacak zam oranının yüzde 49.25'e yükselmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EK ZAM RESMİ GAZETE'DE

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan emeklilere ek zammı içeren yasa bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 7 maddesine eklenen geçici maddeyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında belirlenen yüzde 37,57'lik zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.

EK ZAM BİR HAFTA İÇİNDE HESAPTA

Bakan Işıkhan emeklilere ek zammın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içinde yayınlanacağını söylemişti. Bakan Işıkhan, "Zam oranları Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah. Bu vesileyle güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.