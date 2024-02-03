SEDDK'dan 'Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu' hakkında açıklama

Kurumdan yapılan açıklamada, genelge ile kurulan Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu'nun, sigorta aracıları (acente ve broker)tarafından sigorta şirketlerinden karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası için teklif alınması ve söz konusu teklifle şirket ekranlarından poliçe düzenlenmesi için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) nezdinde kurulan bilişim temelli bir platform olduğu kaydedildi.

Açıklamada "Şirketler için Platforma üyelik zorunludur. Aracılar için Platforma üyelik isteğe bağlı olup aracılar tarafından üyelik ücreti ödenecektir. Şirkete olan aracı komisyon borcunu veya SBM'ye Platform üyelik ücretini ödemeyen aracının üyeliği askıya alınır. Platformda iki çeşit aracılık ilişkisi mümkündür. Birincisi, mevcut durumda kurulmuş olan aracılık ilişkileri, ikincisi ise münhasıran Platform üzerinden poliçe üretilmesi için Platform Aracılık Sözleşmesi ile kurulabilecek aracılık ilişkisidir." değerlendirmesi yapıldı.

Platform Aracılık Sözleşmesi kurulmasının her iki taraf için isteğe bağlı olduğu, sözleşmenin kurulması ve sonlanmasına ilişkin işlemler genel hükümlere tabi bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

" Platform Aracılık Sözleşmesinin kurulmasında; teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenemez. Sadece bir sigorta şirketi ile çalışılması gerektiğine ilişkin sınırlama konulamaz. Portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapılamaz. Platformun çalışma sistematiği iki faza ayrılmıştır. Birinci fazda sigorta aracılarının halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacaktır. Söz konusu şirketler tarafından verilecek teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecektir."

Süresi içinde birinci fazdaki şirketlerden teklif alınamaması durumunda Platform Aracılık Sözleşmesi kapsamında aracılık ilişkisi kurulan diğer sigorta şirketlerinden teklif alınabilecek olan ikinci faza geçileceği belirtilen açıklamada, "Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecektir. Sigorta şirketleri, Platform üzerinden verilen teklifler ile düzenlenecek poliçelerin prim tahsilatına (taksit sayısı vb.) ilişkin olarak Platform haricinde düzenlenen poliçelere kıyasla zorlaştırıcı koşullar belirleyemeyecektir. Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecektir." bilgisi verildi.