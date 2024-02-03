Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aynı bölgede "TCSG-6" ve "TCSG-905" botlarının ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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