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Adana merkezli 'Sibergöz-21' operasyonu kapsamında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 14 ilde "Sibergöz-21" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 71 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 10:05, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 10:06
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Adana merkezli 'Sibergöz-21' operasyonu kapsamında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin aklanması suçlarına yönelik 30 Ocak'ta Adana merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Sakarya, Kırklareli, Konya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Iğdır'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 71 zanlının işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 42'si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 21'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 7 zanlıyı yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Adana, Samsun ve Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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