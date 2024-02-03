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Astronot Gezeravcı'nın Yörük kültürüne ait eşyaları belli oldu: Kirmen ve nazar boncuğu

Baba Gezeravcı:- "Bir Yörük evladı ve öğretmen çocuğu, astronot olarak uzaya çıktı. Bir insan bununla nasıl gurur duyabilirse, biz onun çok daha fazlasını hissediyor ve mutlu oluyoruz"- Anne Gezeravcı:- "Güveç yemeğini de hazırladım, İstanbul'a geldiğinde yedireceğim"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 10:42, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 10:51
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Astronot Gezeravcı'nın Yörük kültürüne ait eşyaları belli oldu: Kirmen ve nazar boncuğu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürdüğü Yörük kültürüne ilişkin eşyaların yün eğirmede kullanılan kirmen ve nazar boncuğu olduğu öğrenildi.

Gezeravcı'nın ailesi, ISS'den dönüşü beklenen oğullarını karşılamak üzere gittikleri ABD'den çevrim içi görüşmeyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ali Baba Gezeravcı, son 14 günü sevinç ve mutlulukla geçirdiklerini, bunun oğullarına kavuşmalarıyla daha da artacağına inandıklarını söyledi.

Ailece sevinçli olduklarını belirten Gezeravcı, duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Allah bu mutluluğu bütün sevenlerimize de tattırsın. Tanıdıklarımız bize telefonla ya da sosyal medya hesaplarımızdan sık sık ulaşarak sürece ilişkin bilgi almak istedi. Telefon hiç elimden düşmedi. Gönül dostu kardeşlerim, akrabalarım, hısımlarım ve komşularımla bu duyguları paylaşmak için sürekli istişarelerde bulundum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ile de görüştük. Onun bizimle paylaştığı duyguları da tanıdıklarıma aktardım. Bir Yörük evladı ve öğretmen çocuğu, astronot olarak uzaya çıktı. Bir insan bununla nasıl gurur duyabilirse, biz onun çok daha fazlasını hissediyor ve mutlu oluyoruz. Sevinçlerimizi hep dostlarımızla paylaşıyoruz. Onun bu zamana kadarki görüntülerini izledim. Başarılar diledim. O başarıların memleketimize geldiğinde devamını diliyorum."

- "Güveç yemeği İstanbul'da hazır"

Anne Sıddıka Gezeravcı da oğlunun dönüşüyle ilgili heyecanlı ve sevinçli olduklarını anlattı.

Herkesin kendilerini tebrik ettiğini aktaran Gezeravcı, "Çevremiz, 'Allah herkese nasip etsin' diye dua etti. Mutluluğumuzu paylaştılar." dedi.

Gezeravcı, kendisini bu süreçte en çok gururlandıran şeyin, oğlunun 14 gün içerisinde başarıyla gerçekleştirdiği bilimsel deney çalışmaları olduğunu ifade etti.

Alper Gezeravcı'nın yanında götürdüğü Yörük kültürüne ait unsurlara ilişkin de bilgi veren anne Gezeravcı, "Alper, yanında Yörük kültürümüze ait yün eğirip ip elde etmeye yarayan 'kirmen'i ve bir de nazar boncuğu götürdü. Güveç yemeğini de hazırladım. İstanbul'a geldiğinde yedireceğim. Alper, bizden sadece iyiliğimizi ve kendisini karşılamaya sağlıklı şekilde gelmemizi istedi. 'Siz huzurlu olun yeter.' dedi." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, oğlunun, yaptıkları görüntülü görüşmelerde kendilerine güneşin doğuş ve batışını izlettiğini belirterek, geldiğinde oğluna uzaya nasıl alıştığını soracağını söyledi.

- "Abimin ağzından 14 günü dinlemek isterim"

Kardeşi Murat Gezeravcı da yaşadıkları gurura işaret ederek, sevdikleri, devlet büyükleri ve Türk milletinin paylaşmasıyla bu mutluluk ve gururun çoğaldığını dile getirdi.

Heyecanlı bir bekleme sürecinde olduklarını kaydeden Gezeravcı, "İnşallah kavuştuğumuzda bu mutluluğu daha da çok yaşayacağız." diye konuştu.

ISS'deki diğer astronotların ağabeyiyle benzer fizyolojik değişimlere uğradığını gördüklerini ifade eden Gezeravcı, "Bu süreci daha öncesinde abim bize özetlemişti. Korkulacak bir şey olmadığını ve orada karşılaşılabilecek durumlardan biri olduğunu biliyorduk. O sebeple tedirgin olmadık. Bizi heyecanlandıran kısım dünyaya görüntüsünü onun kamerasından izlemek oldu. Onun keyifli halleri bizi çok mutlu etti. Abimin ağzından 14 günü dinlemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Ağabeyinin, yeğeni Karan ile görüştüğü esnada onu neşelendirmek için yer çekimsiz ortamda takla attığını anlatan Gezeravcı, Karan'ın da koltukların üzerinde aynı hareketleri yapmaya çalıştığını bildirdi.

- "Amcama artık sarılabileceğim değil mi?"

Gelinleri Hilal Gezeravcı ise Alper Gezeravcı ile görüntülü olarak bir kez görüşebildiklerini, onun haricinde telefonla konuşma imkanı yakaladıklarını belirtti.

Oğlu Karan'ın amcasından "yıldız" talep etmesini de değerlendiren Hilal Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Biz yıldız göremedik ama güneşi çok parlak haliyle gün batımında izleme şansımız oldu. Artık yıldız kısmı sürpriz olacak herhalde biz de merakla bekliyoruz. Karan, amcasını televizyonda görünce çok mutlu oldu. Sürekli Alper abiden bahsettiğimiz ve ne zaman geleceğini konuştuğumuz için bu aralar kavuşma anına odaklanmış durumda. O sebeple gün sayıyor. Biz sorduğumuzda 'üzüldüm' diyor ama özlediği için aslında bugünlerde biraz hüzünlü. Kavuşmaları çok heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Alper abiyi yer çekimsiz ortamda görünce hepimiz çok şaşırdık. Karan da bizim tepkilerimize şaşırıyordu muhtemelen. Amcasıyla görüştüğü anlarda çok mutluydu. Buraya gelirken de hep söylediği şey 'Amcama artık sarılabileceğim değil mi?' oldu. Şu an herhalde aramızda ona en çok kavuşmayı ve sarılmayı bekleyen Karan. Alper abinin geldiğinde ilk olarak Karan'ın gönlünü yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Karan ne isterse ilk onu yapacaktır."

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