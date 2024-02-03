Çorum'da 9 yaşındaki çocuk, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tüfekle yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 13:55, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 14:06
Alınan bilgiye göre Berat Mandıralıoğlu, Aşağı Fındıklı köyündeki evinde oynarken tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.