Isparta'da eğlence mekanında müşteriyi darbeden 3 çalışan tutuklandı.

Eğlence mekanının tuvaletinde bir kişinin düşüp fenalaştığı ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ö.A.T.'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, müşteri olan Ö.A.T'nin eğlence mekanı çalışanları T.Y, M.Ç. ve M.M.G. tarafından darp edildiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 3 şüphelinin tutuklanması kararlaştırıldı.