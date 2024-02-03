Kuzey Irak'ta bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak Kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.