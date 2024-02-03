Erbakan açıkladı! AK Parti ile ittifak yapmayacağız

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 10 şehirde AK Parti ile ittifak görüşmelerinin beşinci turundan da sonuç çıkmadı. Pazartesi günü kararını açıklaması bekleyen Fatih Erbakan, bunun üzerine açıklamayı iki gün erkene çekti. Erbakan, canlı yayında AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını, Ankara, İstanbul ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. İşte Erbakan'ın açıklamasından satır başları...

- Yeniden Refah Partisi, belediye başkan adaylarıyla iddialıdır...

- Yeniden refah Partisi 5 ayda 150 bin üye artışımız oldu. Son bir yılda da en fazla üye artışı Yeniden Refah Partisi'nde olmuştur...

- Bu adaylarımızla 1989 ve 94 destanını yeniden yazacağız.

- 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alıp almayacağımız, Ankara ve İstanbul'da belediye başkan adayı gösterip göstermeyeceğimizi merak ediyorsunuz...

- 14 Mayıs seçimlerine kendi amblemimizle Cumhur İttifakı'nın çerisinde yer aldık. Bunun sebebi ülkemizin selametini düşünmemizdir. Milletimizin talebi de bu yöndeydi.

- Kendi düşüncelerimizin hepsini bir kenara bıraktık ve mutabakat metni ile Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. Cumhurbaşkanı adaylığımızı açıklamamış olmamıza rağmen, Sayın Erdoğan lehine adaylıktan çekildik.

AK Parti mutabakata uymadı hatta...

- 14 Mayıs seçimleri mutabakat metniyle ilgili hiçbir gelişme olmadı, hatta tam tersi icraatlar yapılmıştır.

- Emeklinin milyonlarca durum mutabakat metnimize uyulmadığının en önemli göstergeleridir. Seçimin hemen arkasından yağmur gibi yağan zamlar da bizim mutabakat metnimizde yoktur.

- İktidar, Gazze konusunda gereken adamları atmamıştır... Ankara'daki İsrail elçisinin kovulması, İsrail'deki elçimizin tamamen çekilmesi, İsrail'le ticaretin kesilmesi, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gibi adımlar atılmamış ve 30 bin insan göz göre göre katledilmiştir.

Milletimiz ittifak yapmamızı istemiyor...

- Bunlar 31 Mart seçimlerine ilişkin ittifak kararımızın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bizler yine yerel seçimlerde ittifakla İstanbul CHP zihniyetinden geri alınabilir mi diye hareket ettik. Ancak bu noktada da müzakere sürecinde karşımıza 5 sebep çıktı.

1- Bu seçimin 14 Mayıs'tan en büyük farkı, milletimiz AK parti ile ittifak yapmamızı istemiyor.

2- Teşkilatlarımız bu ittifakın içerisinde yer almamızı istemiyor... 14 Mayıs'ta da istememişlerdi ancak bu sefer teşkilatlarımızın yüzde 95'i bu ittifakı istemiyor.

3- Yeniden Refah Partisi olarak bu seçimlere bir bekaa seçimi olarak bakmıyoruz. Bir belediye başkanının icraatları nedeniyle memleket elden gidiyor demek doğru değildir. Bu seçimde ilk kez belediye başkanlıklarımız kazanmak istiyoruz...

4- 14 Mayıs seçimlerindeki karşı blok seçime bir ittifak halinde girmiyor. Karşı tarafta böyle bir kenetlenme yoksa, ittifak yapılması önem arz etmiyor.

5 görüşmede de AK Parti'den adım görmedik

5- AK Parti'nin bize dengeli bir teklifle gelmediğini görmüş olduk. Buna rağmen önyargılı olmadık, iyi niyetle bu teklifi görüme talebini kabul edip görüştük. Madem İstanbul ve Ankara'da bir değişim istiyoruz, YRP'nin atacağı adımlar kadar AK Parti'nin atacağı adamlar beklemek de en doğal hakkımızdır. Yapılan 5 görüşmede de AK Parti'den böyle bir yaklaşım görmedik...

- AK Parti ile ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızla yarışma kararı aldık...