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Ali Koç haziran ayında Başkanlığı bırakıyor

"Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak"- "(Sadettin Saran) Kesinlikle devam etmeyi düşünmediğimi, o yüzden aday olmasının iyi olacağını söyledim"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 15:11, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 15:13
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Ali Koç haziran ayında Başkanlığı bırakıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, haziran ayındaki seçimli genel kurulu hatırlatarak, "Başkanlığımın devamıyla ilgili teveccühünüze teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın. Fenerbahçe'ye başkan olacak çok değerli üyelerimiz vardır ve her zaman ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan adaylığını düşünen kişilerin mümkün olan en kısa sürede adaylıklarını açıklaması gerektiğini de dile getiren Koç, şunları söyledi:

"Muhtemel başkan aday ve adaylarının mümkün olan en kısa zamanda adaylıklarını açıklamaları, gerekli imzaları toplayıp seçim sürecine kadar mevcut yönetimle bilgi alışverişinde olmalarını ilettim. Buradaki esas amaç, kulübümüzün idaresini devralacak başkan ve yönetimin en hazır şekilde göreve başlayıp birinci günden koşabilmesiydi. Zira göreve başladığımızda kulübümüze dair finansal konular, sportif konular, devam eden projeler ve yapıyla ilgili bilgilendirilmedik. Devir teslim süreci de işletilmedi. Tüm yapıya hakim olmak fazla süre aldı. Önümüzdeki genel kurulun Fenerbahçe için hayırlı olmasını ve demokrasi şöleni olarak gerçekleşmesini diliyorum."

- "Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi"

Başkan adaylığı konusunda ismi geçen Sadettin Saran hakkında da konuşan Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada ciddi bir yanlış anlama var. 21 Kasım'da yemek yemişiz, 30 Ocak'ta da yanılmıyorsam Yüksek Divan Kuruluna imza teslimatını yapmış. Burada bir haksızlık yapılıyor, 'Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi' deniliyor. Sayın Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini, bu nedenle kendisinin aday olmak istemediğini, ben de kesinlikle devam etmeyi düşünmediğimi, o yüzden aday olmasının iyi olacağını söyledim. Her görüşmemizde, aday olmam durumunda kendisinin aday olmayacağını söylüyor. Bu, Fenerbahçe menfaatleri açısından son derece mert ve şeffaf bir durumdur. Kendisine imza toplaması gerektiğini ilettik. Bilgileri paylaşmamız gerekiyor. İmzaları toplayanlarla bilgi paylaşacağız. Biliyorsunuz reklam için adaylığını açıklayanlar oluyordu, bu nedenle imza toplayanlarla paylaşacağımızı ilettik. Şu ana kadar bu imzayı toplayan tek isim Sadettin Saran'dır. Bilgilerimizi de kendisiyle paylaşacağız."

Kendisinin ve mevcut yönetimin Sadettin Saran'ı desteklediği iddialarının da doğru olmadığını aktaran Koç, "Biz bir an önce adayların çıkmasını istedik. Burada en önemli konu, Fenerbahçe'nin menfaatleridir. Şampiyonluğa da koşarız, demokrasi şölenini de yaşatırız. İmza toplama hususu, bizim bilgimiz çerçevesinde olmuştur. Ama bizim bir adayı destekleme lüksümüz de tavrımız da yoktur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, inşallah bu akşam 3 puan alırız." ifadelerini kullandı.

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