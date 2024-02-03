AK Parti'nin Kocaeli'deki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, seçime 57 gün kaldığını belirterek, seçimle ilgili yoğun ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini kaydetti.

AK Parti üyelerinin, makam yerine davasına bağlı olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Kenara çekilemeyiz, motivasyonumuzu bozamayız. Biz makam olsun veya olmasın, bu davanın birer neferi olarak gece gündüz çalışmaya ve Cumhur İttifakı'na omuz ve destek vermeye hazırız. 2000'li yıllara gidelim, bize birer kağıt vermiş olsunlar. 2024 için hayallerinizi yazın deselerdi, belki de çok çok azımız Ayasofya'nın açılacağını yazardık. Bir avukat kardeşimizin, duruşmalara başörtüsüyle gireceğini öngöremezdik. Bugün başörtülü birisinin vali, bakan, savcı, hakim ve polis olacağını düşünemezdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu ülkeye kattığı en önemli şey özgüvendir."

Bugüne kadar görev yapan belediye başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür eden Yavuz, bayrağı devralan adayların, elde edilen başarıyı çok daha yukarıya çekeceğinden emin olduklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kente karşı verdikleri sözleri tuttuklarını vurgulayarak, "Gökteki yıldızları vaat etmeyeceğiz, popülizm kıskacına bu şehri asla teslim etmeyeceğiz. Tutamayacağımız hiçbir sözü, bu millette vermeyeceğiz. Bu millete yalan söylemedik, söylemeyeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da kentte yürüttükleri seçim çalışmalarını anlattı.

Konuşmaların ardından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Karamürsel: Mesut Çetinkaya

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer

Başiskele: Mehmet Yasin Özlü

Kartepe: Mustafa Kocaman

Kandıra: Erol Ölmez

İzmit: Muharrem Tutuş

Derince: İbrahim Şirin

Körfez: Şener Söğüt

Dilovası: Ramazan Ömeroğlu

Çayırova: Bünyamin Çiftçi

Gebze: Zinnur Büyükgöz

Darıca: Muzaffer Bıyık

Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman ile Sadettin Hülagü de katıldı.