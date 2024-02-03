Kalp hastası genç kadın için helikopter havalandı
Van'ın Başkale ilçesinde kalp hastası 19 yaşındaki genç kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 16:57, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 16:58
Van'da Başkale Devlet Hastanesinde 'Non St MI' teşhisi konulan 19 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi.
Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. Genç kadın, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.