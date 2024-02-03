Kartalkaya'da telesiyej arızası: Çok sayıda kişi mahur kaldı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak merkezinde bulunan 2 otelin pistlerinin bulunduğu alandaki elektrik trafo panosunun arızalanması nedeniyle enerji kesintisi yaşandı.

Bu esnada duran telesiyejlerde 67 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), AFAD ile Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Telesiyejlerde bulunan 67 tatilci, ekiplerin oluşturduğu hatlarla tahliye edildi.

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, yaptığı yazılı açıklamada, Kartalkaya Kayak Merkezinde elektrik ana dağıtım panosunda meydana gelen arıza nedeniyle kayakçıların telesiyejde mahsur kaldığını belirterek, "Jandarma ve AFAD ekiplerinin, tesis çalışanlarının, teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla tüm kayakçılar 3,5 saatin sonunda güvenli bir şekilde kurtarıldı. Herhangi bir yaralanma veya zarar bildirilmeyen olayda, kayakçıların tahliyesi için tüm ekipler seferber oldu." ifadelerini kullandı.