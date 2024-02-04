Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı

Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı;

"Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge" hükümlerine göre, 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu"nda belirtilen alan ve dallarda belge başvurusu yapan adaylara yönelik yapılan teorik sınavları kapsar.

Usta Öğreticilik Sınavları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10.06.2020 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen İş Pedagojisi Kurs Programına göre açılan İş Pedagojisi Kursu sınavlarını kapsar.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları;

e-Sınav başvuruları, adaylar tarafından MEM müdürlükleri üzerinden yapılabilecektir. Başvuruların MEM müdürlüklerince kabul edilmesi neticesinde adaylar, kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile e-Sınav ücretini yatıracaklardır.

Başvurusu onaylanan ve e-Sınav ücretini yatıran adaylar için en yakın sınav tarihi ve saati, e- Sınav randevu sisteminde tanımlanacaktır.

Adaylar, e-Sınav ücretini yatırdıktan sonra MEM müdürlüklerinden e-Sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

e-Sınav giriş belgesinde adayın e-Sınav randevusu ile kimlik bilgileri, sınava gireceği e-Sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.

e-Sınavda, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları, e-Sınav salonu bulunan merkezlerde, e-Sınav randevu sisteminde belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır. Adaylar, kayıtlı oldukları ve başvurularının onaylandığı MEM müdürlüklerinin bulunduğu ilde e-Sınava katılacaklardır.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Genel Müdürlük tarafından e-Sınav salonu açılan merkezlerde, "e-MESEM" üzerinden onaylanan başvurular dikkate alınarak belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Adayların Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavlarına katılabilmeleri için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak MEM müdürlükleri tarafından e-MESEM sisteminde tanımlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.

MEM müdürlüklerince sisteme yüklenen adaylara ait fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması zorunludur.

Adaylar mazereti nedeniyle e-Sınava girememiş olsalar dahi sınav hakkını kullanmış sayılır. Kalfalık ve ustalık e-Sınavları, alan/dalların alan ortak dersleri ile dal derslerindeki öğrenme kazanımlarından, usta öğreticilik e-Sınavı ise İş Pedagojisi Kurs Programında yer alan öğrenme kazanımlarından çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru üzerinden tek oturumda yapılır.

Diğer tüm detayların yer aldığı Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR