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Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınavı Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı

2024 yılında uygulanmak üzere Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınavı Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 12:00, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 11:44
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Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınavı Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı kara yollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

e-Sınav; basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır. Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde "Özel MTSK Modülü" üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır. Kursiyerler, kayıtlı oldukları Özel MTSK Müdürlüğünün bulunduğu ildeki e-Sınav merkezlerinde sınava girecektir.

Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler e-Sınav başvurusu yapar. e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-Sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. e-Sınav ücretini yatırıp başvurusu onaylanan adaylar için en yakın sınav tarihi ve saati, e-Sınav randevu sistemi tarafından otomatik olarak belirlenecektir. Adayın, randevu sistemi tarafından Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu-2024 belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde aday sınav hakkını kullanmış sayılır. Ancak e-Sınav başvurusunda bulunup sınav randevusu alan aday, mazeretini belgelendirmek kaydıyla sınava gireceği e-Sınav merkezinin bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak e-Sınav randevu tarihinden 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar randevusunu değiştirebilecektir.

Mazereti nedeniyle e-Sınava giremeyen kursiyer hakkında, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Mazeret belgelerinin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur. Sınav hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Kursiyer, katıldığı e-Sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra, en geç 45 (kırk beş) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır. Randevu tarihi 15 (on beş) gün sonrasına verilebilecektir. Sisteme girilen kursiyere ait fotoğraf, İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) ile paylaşıldığından fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması, sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması gerekmektedir. Fotoğrafların uygun şekilde sisteme yüklenmesinden ve hatalı yükleme sonucu oluşabilecek durumlardan kursiyer ve kurs müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri müteselsilen sorumlu olacaklardır.

e-Sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; "M", "A1", "A2", "A" ,"B1", "B" ve "F" sertifika sınıfı türlerine ait;

> İlk yardım

> Trafik ve çevre

> Araç tekniği

> Trafik adabı

derslerinden sorumlu olacaktır.

Diğer detayların yer aldığı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınavı Başvuru Ve Uygulama Kılavuzunu 2024 bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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