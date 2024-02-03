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Konya'da yük asansörü düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir iş yerinde yük asansörü düştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 19:05, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 19:07
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Konya'da yük asansörü düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Konya'da bir iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunan yük asansörü, içinde 3 kişinin olduğu sırada depoya düştü.

Asansördeki Abdullah S. Muhammet Talha A. ve Musa B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürülen yaralılardan Abdullah S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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