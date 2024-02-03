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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 21:34, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 21:36
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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Güneyçevre yolu yeni otogar kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki otomobil ile M.C. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.Ö. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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