Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2024 21:53, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 21:54
Sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarındaki Kızlaç Tüneli'nde tıra arkadan çarptı.
Kazada otobüs şoförü araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüs şoförünün cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.