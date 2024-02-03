Bakan Koca: Hatay'da hizmete açtığımız hastaneler sizlere karşı görev duygumuzun sonucudur

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen ve uzaktan bağlantıyla İskenderun Devlet Hastanesinin de açılışının gerçekleştirildiği törende, kalplerde unutulmaz yaralar açan büyük felaketin yıl dönümünün yaklaştığını hatırlattı.

Bu süreçte acıları paylaşarak sürekli "daha iyi yapabilme" çabası içinde bir yılı geçirdiklerini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Dünya milletleri arasında ayırıcı vasfımız olan devlet millet yekpareliğinin örneğini verdik. Yaralarımızı sarmaya halen devam ediyoruz. Ruhlardaki hasarları onarmak daha 10 yıllar alacaksa da yıkılan umutları ayağa kaldırmak için el eleyiz. 'Kader, gayrete aşıktır' sözünü şiar edindik. Büyük felakette kaybettiğimiz canları bugün bir kez daha rahmetle anıyoruz. Aziz hatıraları önünde bugün bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bugün eğer bir tesellimiz varsa, elden geleni yapabilme gayreti içinde olmaktır."

Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay'da hizmete girecek hastanelerin açılışında bulunduğu için şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah sizi milletimizin başından eksik etmesin." diyen Koca, "Milletimizin gönül yakınlığıyla ifade ettiklerinin ben en yakın tanıklarından biriyim. Tüm acıları en çok paylaşan, tüm çabaların anbean başında olan sizdiniz." dedi.

Koca, depremin en büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da sağlık hizmetlerini ilk andan itibaren sürdürmeye gayret ettiklerinin altını çizdi.

Bu gibi felaketlerde halk sağlığını tehlikeye atacak salgın hastalık ihtimallerine karşı başarılı olduklarını kaydeden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölgenin sağlık hizmet ihtiyacını karşılayacak hastanelerimizi hızla devreye aldık, hamdolsun. Bu görevlerin ifasıyla birer vatan evladı olarak teselli buluyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Hatay merkez ve ilçelerine yapılan hastanelerimiz için bugüne kadar 12 milyar yatırım yapıldı. Depremin ardından iki ayda yapımını tamamlayıp açılışını yaptığımız 300 yataklı Defne Devlet Hastanemiz tam kapasiteyle hizmetine devam ediyor. 100 yataklı Arsuz Devlet Hastanesini, 30 yataklı Belen Devlet Hastanesini, 100 yataklı Hassa Devlet Hastanesini depremin hemen ardından Hataylı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Hatay'da görevli 1548'i hekim ve uzman hekim olmak üzere 14 bin sağlık çalışanımıza ek olarak 2 bin 385'i hekim ve uzman hekim olmak üzere 14 bin 803 yeni sağlık çalışanı daha görevlendirdik. Sağlık çalışanı sayısı öncekine göre yaklaşık iki katına çıkmış oldu."

Hatay'a sağlık hizmetlerinde yeni müjdeler

Erzin'de 100 yataklı, Altınözü'nde 120 yataklı, Payas'ta ise 100 yataklı devlet hastanelerini de 3 ay içinde hizmete açacaklarının müjdesini veren Koca, 1000 yataklı Hatay Şehir Hastanesinin proje çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu duyurdu.

Bugün ise depremden sonra bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladıkları 65 bin metrekare kapalı alana sahip Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 30 bin metrekare kapalı alana sahip 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesini hizmete açtıklarını aktaran Koca, şehir hastanesi hariç hizmete açtıkları hastanelerle 6 Şubat öncesindeki yatak kapasitesinin üzerine çıktıklarını söyledi.

Yatırımlarla Hatay'ı bölgenin sağlık merkezi yapmaya kararlı olduklarının altını çizen Koca, "Hatay'ımız, Türkiye Yüzyılı vizyonunun tezahür ettiği örnek kent olacak. Daha büyük eserlerle, daha büyük gururlar yaşayacağımız günler çok yakın, gereken irade, azim ve umuda sahibiz. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi kaybettiğimiz canların hatırasına saygının birer eseridir, sizlere karşı görev duygumuzun sonucudur. Bu hastanelerde verilecek hizmetler, bizim için kayıplarımızı yad etme anlamına da gelecektir." dedi.

Bakan Koca, her iki hastanenin Hatay'a hayırlı olmasını diledi.