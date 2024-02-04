Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi

Kapsülün Dünya'ya doğru yolculuğuna başlayacağı yeni tarih en erken 6 Şubat Salı günü olarak belirlendi.

Dragon kapsülünün iniş yapacağı Florida açıklarında hava koşullarının güvenli bir dönüş için elverişsiz olduğu kaydedildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net