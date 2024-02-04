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'Dur' ihtarından kaçan sürücü yakalandı: "Psikolojik sorunlarım var" dedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Furkan Ö. (27), yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Polis ekiplerine "Psikolojik sorunlarım var" diyerek kendini savunan Furkan Ö. ve arkadaşı Murat G. (26) gözaltına alındı. Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez "dur" ihtarına uymayarak, kaçtığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 08:01, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 08:03
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'Dur' ihtarından kaçan sürücü yakalandı:

Olay dün saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Tandoğan Caddesi üzerinde denetleme yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur' ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpıp hızla kaçtı. Ekipler, bunun üzerine aracı yakalamak için takibe başladı.

Ankara kara yolu üzerinden Bozüyük istikametine doğru kaçarken sol ön lastiği patlayan sürücü, durmadan kaçmaya devam etti. Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından ekipler, aracın önüne geçerek durdurdu. Aracı durduran şüpheli arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, kısa sürede 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin Furkan Ö. ve Murat G. olduğu belirlendi. Otomobili kullandığı öğrenilen Furkan Ö., polise ekiplerine, "Amirim psikolojik sıkıntılarım var. Psikolojim bozuk. Ben kaçtım. Ama bunları nasıl yaptım yemin ediyorum bilmiyorum. Hayatım bitti amirim benim" diyerek yalvardı.

Ekipler, Furkan Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, "dur" ihtarına uymamaktan bin 440 lira, makas atmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uyguladı. Sürücü ve arkadaşı Murat G. (26) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı ortaya çıktı.

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