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Hatay'dan sonraki adres Gaziantep

Deprem bölgesindeki il ziyaretlerine Hatay ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adresi bu kez Gaziantep olacak. Erdoğan, Hatay'da olduğu gibi, Gaziantep'te de inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 08:46, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 10:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesindeki il ziyaretlerine devam ediyor. Hatay'ın ardından adres bu kez Gaziantep olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da olduğu gibi Gaziantep'te de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. İslahiye'de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin de açılışını yapacak. Şahinbey ilçesinde bulunan hastanenin bin 875 yatak kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Şehir Hastanesinde 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş'a gidecek. Takip eden günlerde ise sırasıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı ziyaret edecek.

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