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Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti

Öğretmen Metin Acıpayam, 117 öğrencisinden 92'sini asrın felaketinde kaybetti. Evladı gibi gördüğü öğrencilerinin cenazelerini teşhis etme görevi de Acıpayam'a düştü. 517 cenaze arasında 22 öğrencisini teşhis eden Metin öğretmen, öğrencilerinin kimsesizler mezarlığına gömülmesini engelledi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 10:08, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 10:51
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Kahramanmaraş'ta öğretmenlik yapan Metin Acıpayam, şehir enkaza döndükten sonra 117 öğrencisini aramaya başladı.

"Evladım" dediği öğrencilerinden haber almak umuduyla günlerce kapı kapı dolaştı.

Öğretmen Metin Acıpayam, yaşları 5,10,15 olan 117 öğrencisinden 92'sini kaybettiğini, 52 öğretmenden de 18'ini kaybettiklerini söyledi.

22 öğrencisinin kimsesizler mezarlığına gömülmesinin önüne geçti

Ailesi vefat eden öğrencilerini teşhis etme görevi Metin Acıpayam'a düştü. Metin Öğretmen hayatının en zor yoklamasını asrın felaketinde yaptı.

Acıpayam yaşadığı acıyı şöyle anlattı:

"517 tane ceset torbasının fermuarını açıp bakmak durumunda kaldık. 22 öğrencimizin ne yazık ki biz eğer tespit etmemiş olsak, kimsesizler mezarlığına defnedileceğini fark ettiğimizde oradaki görevliler de bize çok teşekkür etti. Onların hiç yoktan mezarlarının, yerinin belli olmasıyla mutlu olduk. Vefat eden, çok güzel 12 ki yaşında kızımız vardı bir enkazda. O gün ben şöyle dua ettim. Keşke onun yanında ben de olsaydım dedim. Sadece bunu sanırım anne baba söyler. Yani o evladıyla birlikte ölmeyi hayal edebilecek tek varlık anne babalardır. Onu bizzat orada yaşadım ve anladım ki öğretmenler, eğitimciler gerçekten anne babadan sonra gerçek anne babalarmış."

Uzaktan eğitimle 11 ilde öğrencilere ücretsiz ders veriyor

Metin Acıpayam, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de öğrencilerinin mezarları başında geçirdi.

Acıpayam, depremzede öğrencilerini de yalnız bırakmadı. 11 ildeki öğrenciler için uzaktan eğitimle kurslar düzenlemeye başladı.

Acıpayam, şimdi yeni öğrencileriyle felaketin acılarını unutmaya çalışıyor.

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