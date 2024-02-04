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İndirimli kazak ve pijama izdihamı

Adana'da bir mağaza kazak, mont ve pijama altlarında indirim yaptı. Mağazada izdiham yaşanırken, kadınlar indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 10:54, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 10:55
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İndirimli kazak ve pijama izdihamı

Adana'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran'a ait Televole Mağazası, Türkiye genelindeki 8 şubesinde 'Enflasyona inat zam yok' kampanyası düzenledi ve birçok üründe indirim yapıldı. Adanalı kadınlar da 50 liradan satışa sunulan kazak, 35 liradan satışa sunulan satılan pijama altı ve 150 liradan satışa sunulan şişme montlardan almak için birbirleriyle yarıştı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ufuk Doyuran, "Maalesef birçok ürüne zam yapılıyor. Kadınlar da fiyatların çok yükseldiğini ifade edince biz de herkes çok uyguna giyinebilsin diye çok uyguna kıyafet satmaya başladık. Şuanda mağazalarımıza herkes akın ediyor. Tüm mağazalarımızda şuanda günlük en az 4-5 bin müşteri geliyor ve alışveriş yapıyor. Bu durum bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"İnanılmaz talep var"

Kazak ve montlara çok fazla talep olduğunu anlatan Doyuran, "Şuanda 50 TL'ye satılan kazaklara ve 150 TL'ye satılan montlara inanılmaz talep var. 35 liraya satılan pijama altlarına çok fazla talep var. Şuanda her gün neredeyse 15 bin parça pijama altı satıyoruz. Vatandaşlar faydalanabilsin diye kimseye toptan ürün de vermiyoruz. Biz sadece vatandaşlara bu ürünleri satıyoruz" ifadelerini kullandı.

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