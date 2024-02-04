İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda 3 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 164 fişek, hassas terazi, 2 kar maskesi, 1100 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 830 lira ele geçirildi.

Bu kapsamda 11-30 Ocak'ta, 3 farklı suç örgütüne yönelik Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütlerinin deşifre edilmesi için çalışma yapıldı.

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