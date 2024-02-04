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Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 11:19, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 11:24
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Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu.

Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 724 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 5 satışla Renault, 6 bin 516 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford, 6 bin 282 satışla dördüncü, Toyota 5 bin 782 satışla beşinci sırada yer aldı.

- En fazla otomobil satışını Renault yaptı

Otomobil satışları ele alındığında ocak ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 8 bin 873 ile Renault oldu. Onu 7 bin 611 satışla Fiat, 4 bin 590 satışla Toyota izledi.

Volkswagen, 4 bin 580araç satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 4 bin 450 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Lüks otomobil satışı hız kesmedi

Toplam 52 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları ocak ayı için 1625 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 220'de kaldı.

Lüks otomobil grubunda ocakta 403 DS, 78 Porsche, 14 Lexus, 12 Maserati, 5 Jaguar, ikişer Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin ile 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

- Çin markalarının satışları

Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenmişti. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansımış, Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 10'a yükselmişti.

Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK, BYD ve Maxus gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor.

Chery, ocak ayında 4 bin 450 satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, onu 971 araç satışıyla MG, 155 satışla BYD izledi. Çinli lüks otomobil markası Hongqi'nin satışı ise 2 olarak kayıtlara geçti.

- Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 4 bin 113 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 3 bin 204 satışla Ford, 1936 satışla Volkswagen izledi. Toyota, 1192 satışla dördüncü, Renault 1132 satışla beşinci oldu.

Ocak ayında markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2024
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO10610600106106
ASTON MARTIN220022
AUDI126512650012651265
BENTLEY110011
BMW66666600666666
BYD15515500155155
CHERY445044500044504450
CITROEN1948194810211021029692969
CUPRA36836800368368
DACIA343534350034353435
DFSK2121141403535
DS40340300403403
FERRARI220022
FIAT757140761126011512411310172155211724
FORD163062307826275773204264336396282
HONDA84284200842842
HONGQI220022
HYUNDAI276510643829581581276516454410
ISUZU077891667789166
IVECO01371370137137
JAGUAR550055
JEEP40540500405405
KARSAN055505
KIA82082011110831831
LAMBORGHINI220022
LAND ROVER143143000143143
LEAPMOTOR2222002222
LEXUS1414001414
MASERATI1212001212
MAXUS0202002020
MERCEDES-BENZ17181718392392021102110
MG 97197100971971
MINI9797009797
MITSUBISHI1100011
NISSAN205720570020572057
OPEL17311731588588023192319
PEUGEOT30203020936936039563956
PORSCHE7878007878
RENAULT736115128,873113211327361264410005
SEAT38138100381381
SERES110011
SKODA271827180027182718
SKYWELL3333003333
SMART00000
SSANGYONG4584582122120670670
SUBARU1515001515
SUZUKI60260200602602
TESLA22022000220220
TOGG162516250162501625
TOYOTA29541636459011921192295428285782
VOLKSWAGEN4580458019361936065166516
VOLVO66566500665665
TOPLAM:22292417496404153101035015660276025209979701

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