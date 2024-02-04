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Murat Kurum, 'TOKİ Tuzla Konutları' meselesine el koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve TOKİ yetkilileri eşlik etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 11:31, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 12:02
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Murat Kurum, 'TOKİ Tuzla Konutları' meselesine el koydu

Toplantının açılışında konuşan Murat Kurum, bugüne kadar verdiği bütün sözleri tuttuğunu vurgulayarak, "Sizlerin sorunlarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi dinlemek, çözüm bulmak üzere buradayım." dedi.
Kurum, toplantıda vatandaşlara tek tek söz hakkı verdi ve onları dinledi. Hak sahipleri, indirim ve sabit fiyatla taksit ödemesi talebinde bulundu. TOKİ yetkilileri, sabit taksidin TOKİ ile değil bankalarla alakalı olduğunu ve mevzuatın TOKİ'ye bu konuda yetki vermediğini hatırlattı. Vatandaşlara "Sizin yanınızdayım" mesajı veren Kurum, süreci onlar adına takip edeceğini söyledi. TOKİ'nin önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Sosyal medyada açıklamalarıyla gündem olan Yakup Tekin de toplantıdaydı: Kendisine inanıyorum, arkasındayız.

Toplantıya sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ Konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı. Yakup Tekin'i dinleyen Kurum, "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım." dedi.
Bunun üzerine daha önce kullandığı "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın." ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirtti.
Tekin, Murat Kurum'a "Algı yaratmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi. Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti. Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Kamerasını Kapattığı Söylenen Hak Sahibiyle Sürpriz Karşılaşma

Toplantıya katılan isimlerden biri de hak sahiplerinden Görkem Yavuz'du.
Toplantıda, sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Yavuz'la karşılayan Kurum, şaşkınlığını gizleyemedi. Murat Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Yavuz, sosyal medyaya yansıyan "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin, "Arkadaşlarım da duysun diye çekim yapıyordum. Bakan Bey çekime gerek yok, ben zaten burada söyleyeceğim." dediğini, sonrasında görüşmeye devam ettiklerini anlattı.
Görüntünün 2020 yılına ait olduğunu belirten Yavuz, TOKİ Tuzla Konutları konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Murat Kurum'a teşekkür etti. Kurum'la fotoğraf çektiren Yavuz, daha sonra salondan ayrıldı.

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