Helikopter kazasında şehit olan polislerin isimleri açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 12:58, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 13:12
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.i