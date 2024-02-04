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Pazar esnafı tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen pazar esnafı, sabah namazı sonrası cami avlusunda tartıştığı arkadaşını bıçakladı. Yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 13:08, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 13:46
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Pazar esnafı tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Saruhanlı ilçesindeki Çarşı Merkez Camii avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte sabah namazına giden pazar esnafı Feyzullah Demir (36) ile berber esnafı olan İbrahim G. (35) arasında namaz sonrasında tartışma çıktı. Tartışmada İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle Feyzullah Demir kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim G. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyzullah Demir hayatını kaybederken, arkadaşını bıçaklayarak öldüren İbrahim G. ise gözaltına alındı.

İbrahim G.'nin psikolojik tedavi gördüğü, Feyzullah Demir'in ise hafif otizmli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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