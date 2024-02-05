Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı İş Takvimi yayımlandı

Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
AK Parti Hatay adayları açıklandı
AK Parti Hatay adayları açıklandı
'Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 şüpheliye işlem yapıldı'
'Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 şüpheliye işlem yapıldı'
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı İş Takvimi yayımlandı

Türk Milli Eğitim Sistemi'ni düzenleyen mevzuat ile üst politika belgesi niteliğindeki Kalkınma Planı, Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile diğer plan ve programlar dikkate alınarak Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin yapacakları faaliyetlerin bir bütünlük arz etmesi ve izlenebilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı İş Takvimi Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 10:00, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 14:49
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı İş Takvimi yayımlandı

Söz konusu takvim çerçevesinde; planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkin bir şekilde izleme ve değerlendirmeye yönelik 979 faaliyet belirlenmiştir. Merkez teşkilatı birimlerimizin görev ve sorumluluk alanıyla sınırlı bu iş takvimi; belirtilen faaliyetlerin planlandığı sürede başlatılmasına ve bitirilmesine rehberlik ederek yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesini sağlayacak ve bir sonraki yılın iş takviminin hazırlanmasına temel teşkil edecektir. Bununla birlikte, iş takviminde yer verilen her bir faaliyetin amacına uygun şekilde sonuçlandırılması birimlerimiz için performans göstergesi niteliğinde olacaktır.

Türkiye Yüzyılı'nda eğitim alanındaki başarı hikayesini birlikte yazacağımız tüm paydaşlarımızla, eğitim sistemimizin kalitesini ve verimliliğini daha da artırmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı İş Takvimini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber