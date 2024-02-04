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Film gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup araçtan attılar

Ankara'dan iki araçla yola çıkan 5 şahıs, 40 bin lira alacakları oldukları adamı Kasımpaşa'daki evinin önünden kaçırdı. Adamdan parayı alamayan şahıslar onu aracın içerisinde silahla vurup yola attı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Bolu'da yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bacak ve omzundan vurulan adamın ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 13:57, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 14:03
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Film gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup araçtan attılar

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kasımpaşa semtinde yaşayan 45 yaşındaki Erhan Y., bir süre önce Ferdican S.'den (27) 40 bin lira borç aldı. Geçen süre zarfında Erhan Y. borcunu geri ödemedi. Bunun üzerine Ferdican S. ile Erhan Y. arasında cep telefonu görüşmelerinde tartışma çıktı. Yaşananlar nedeniyle Ferdican S., bir daha Erhan Y.'ye ulaşamadı.

40 bin lira borç için kaçırıp vurdular

Bunun üzerine Ankara'da yaşayan Ferdican S., 4 arkadaşını alıp 2 ayrı araçla İstanbul'a geldi. Borç verdiği Erhan Y.'nin Kasımpaşa'daki evinin önüne gelen şahıslar, burada beklemeye başladı. Bir süre sonra evine gelen Erhan Y.'yi şahıslar, onu zorla araca bindirip kaçırdı. Araç içerisinde adamı sorgulayan şahıslar, borcu geri istedi. Ancak Erhan Y., borcunu vermeyince ortalık karıştı. Araç içerisinde darp edilen Erhan Y., bacağından ve omzundan silahla vurularak ağır yaralandı.

Vurdukları adamı yola atıp kaçtılar

Şahıslar ardından Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde seyrettikleri esnada yaraladıkları Erhan Y.'yi aracın kapısını açarak yola attı. Şahıslar ardından araçla hızla uzaklaşırken, Erhan Y. ise yere yığıldı. Cadde üzerindeki sürücülerin umrunda dahi olmayan yaralı adamı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erhan Y.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Hemen ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Film gibi olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahısların 06 BVF 172 ve 06 CZU 164 plakalı araçlarla mega kente geldiklerini tespit etti. Buradan yola çıkan polis, şahısların aynı araçlarla Ankara'ya doğru dönüşe geçtiklerini belirledi.

Beyoğlu Asayiş polisleri Bolu'da yakaladı

Vakit kaybetmeden hemen harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, özel izinle operasyon için yola koyuldu. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarından anbean takip eden polis ekipleri, şahısları Bolu'da kıstırdı. Araçları durduran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında olayda kullanılan tabanca ve mermi dolu şarjörler, av tüfeği ve fişekleri ile üzerinde "geçersizdir" ibaresi yazan 50 adet sahte 200 Euro, 269 adet 50 Euro, 100 adet 100 dolar, 50 adet 200 TL ve 90 adet 50 TL ele geçirildi.

5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Bolu'da gözaltına alınarak İstanbul'a götürülen 5 şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadelerinde borcu tahsil etmek için geldiklerini ancak kavga çıkınca adamı arbedede adamın vurulduğunu söyleyen şahıslar mahkemeye çıkartıldı. Şahıslardan Ferdican S., Kadircan B. (25), Fatih K. (22) "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, Hulusi A. (24) ve İdris Ç. (29) ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklananlardan, Ferdican S.'nin 3 adet, Kadircan B.'nin de 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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