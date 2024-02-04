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Erdoğan: En son vatandaşımız da evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yeni evlerinin hayırlı, huzurlu olmasını diliyorum. 14 bin konutumuzun yapımı da hızla sürüyor. En son vatandaşımız da evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 16:06, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 16:27
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Erdoğan: En son vatandaşımız da evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne videokonferans yöntemiyle katıdı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremin hemen ardından 21 Şubatta İslahiye'ye gelmiştik. İlçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Kolları sıvadık, hemen çalışmalara başladık. Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler.

Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar acil yıkılacak 6114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor.

Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 839 ahır olmak 19 bin 927 hak sahibi bulunuyor. Bugün 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yeni evlerinin hayırlı, huzurlu olmasını diliyorum. 14 bin konutumuzun yapımı da hızla sürüyor. En son vatandaşımız da evine kavuşanan kadar bize dinlenmek yok. Türfkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketini sarıyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir.

Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur, gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahittir. Farklı proje ve çalışmalarla bu çalışmaları hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı, Gaziantep'te bu sayı 1068'dir.

Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Alt yapı projeleri için İlbank aracılığıyla 56 milyon liralık hibe desteği sağlıyporuz. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Türkiye kerim vasfıyla çok güçlü bir devlettir.

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