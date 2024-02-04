Camide namaz kılarken bıçaklanan kişi hastanede öldü
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, camide namaz kıldığı sırada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 17:14, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 17:44
İ.G. (41), Merkez Camisi'nde sabah namazı kılan Feyzi Yılmaz'ı (33) bıçakladı.
İhbar üzerine camiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra uzaklaşan İ.G. ise polis ekiplerince yakalandı.
Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, Yılmaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.