Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti.

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu, yardım kampanyaları düzenlendi.

Kampanyaları koordine eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugüne kadar yapılan harcamalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Buna göre, depremzedeler için toplam 128 milyar 949 milyon 827 bin 127 lira bağış toplandı.

Bağış hesaplarından yapılan harcama ise ay başı itibarıyla 79 milyar 263 milyon 585 bin 333 liraya ulaştı.

Afetzedelere yapılan nakdi yardım ise 46 milyar 755 milyon 849 bin 500 lira oldu.

EN BÜYÜK HARCAMA ÇADIR VE KONTER İÇİN

Barınma giderleri için 32 milyar 507 milyon 735 bin 833 lira ödendi.

En çok kaynak ayrılan kalem ise çadır, konteyner alımı ile geçici yerleşim yeri altyapısı için harcanan para oldu. Bu kapsamda toplam 30 milyar 344 milyon 638 bin 486 lira harcandı.