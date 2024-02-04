Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 20:10, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 20:10
Ömer Ş'nin kullandığı 27 J 3206 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 06 EV 8202 plakalı otomobil, Güllübağ Mahallesi'nde çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Ömer Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta sıkışan sürücü A.A. ile yanındaki kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.