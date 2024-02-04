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Beşiktaş 6 sezon sonra Trabzonspor'u evinde mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 39'a yükselterek bordo-mavili rakibinin üstüne çıktı ve puan cetvelinde 3. sıraya yerleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 21:15, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 21:11
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Beşiktaş 6 sezon sonra Trabzonspor'u evinde mağlup etti

Pozisyon anlamında kısır geçen ilk yarının 44. dakikasında Semih Kılıçsoy'un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden siyah-beyazlılar, 62. dakikada genç golcüsünün golüyle skoru 2-0 yaptı ve 3 maçlık aranın ardından 3 puanın sahibi oldu.

- 6 sezon sonra Trabzonspor'u içeride yendi

Beşiktaş 6 sezon sonra bordo-mavili rakibini Dolmabahçe'den eli boş gönderdi.

İç sahada Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda rakibini 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra içeride oynanan 6 müsabakadan 3 puan çıkaramadı.

Siyah-beyazlı ekip galibiyetsiz geçen 6 sezonda Trabzonspor'la 4 kez berabere kalırken, 2 maçta da mağlup olmuştu.

Beşiktaş ayrıca Trabzonspor'u toplamda 6 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibine karşı son galibiyetini 2020-2021 sezonunda deplasmanda 3-1 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra iç sahada ve deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyete ulaşamadı.

- Semih Kılıçsoy yıldızlaştı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

44 ve 62'nci dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çevirerek Beşiktaş'ın galibiyet özlemine son veren Semih, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını ise 8'e yükseltti.

Ligde oynadığı 11 maçta 7 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'daki tek golünü de Tirana ile oynanan maçta kaydetmişti.

- Gol hasretine 22 gün sonra son verdi

Ligde oynadığı son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında gol suskunluğunu da sonlandırdı.

Ligdeki son golünü 13 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçta atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak başlayan süreçte, Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor deplasmanında da rakibine 1-0 mağlup oldu.

- Svensson sakatlandı

Siyah-beyazlı savunmanın sağında görev yapan Jonas Svensson, karşılaşmayı tamamlayamadı.

Bir pozisyonda yerde kalan siyah-beyazlı oyuncuya ilk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılırken, Norveçli oyuncu 67. dakikada yerini Onur Bulut'a bıraktı.

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