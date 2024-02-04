Bakan Yumaklı'dan '6 Şubat' paylaşımı

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde sosyal medya üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. Depremde hayatını kaybedenleri yad eden Bakan Yumaklı, "6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan 'asrın felaketi', devletimizin ve milletimizin el ele vermesiyle 'asrın birlikteliğine' dönüştü Bakanlığımıza bağlı tüm kurum ve kuruluşlarımızla depremin ilk anından itibaren bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Bakanlığımızın her bir mensubu; üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın acısını kendi acısı bildi, yaraları sarmak için cansiparane mücadele etti. Tüm imkanlarımızı bölge için seferber etmeye, ilk günkü gayret ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da tüm zorlukları birbirimize kenetlenerek aşacağız. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı ve mesai arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyor; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Rabb'im ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.