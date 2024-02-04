Dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi öldü
Adana'nın Aladağ ilçesinde dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 22:46, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 22:43
Alınan bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Kızıldam Mahallesi'ndeki dağlık alanda dal kesmek için çıktığı ağaçta kalp krizi geçirdi.
Eşinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu ağaçtan indirilerek arazide sedyeyle taşınan ve sağlık ekiplerine teslim edilen kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.