5 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti ile Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark Maslak Yerleşkesi açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/10.30/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD Destekleri 3. Dönem Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek, valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret edecek ve depremde vefat eden personeller adına düzenlenen hatim duası programına katılacak, ardından alabalık ve süt ürünleri tesislerini gezecek.

(Kahramanmaraş/11.00-16.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğini ziyaret edecek ve Türk iş dünyası ile toplantı yapacak, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Mahamoud Ali Youssouf ile ikili görüşme gerçekleştirecek, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı bakanlar oturumuna ve Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı açılışına iştirak edecek.

(Cibuti)

5- TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Asrın Felaketinin 1. Yılında Afet İletişimi Sempozyumu'na" katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak.

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Darüşşafaka Lassa-Çağdaş Bodrumspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

2- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası, 1 maçla sona erecek.

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta mücadelesi tek maçla tamamlanacak.

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor ve Bahçelievler Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(İzmir/13.00/İstanbul/16.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor-Görele Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/Antalya/16.00)