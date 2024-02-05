Balıkesir'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme, koordinatlarını ve fotoğraflarını kendilerinden sorumlu Suriye'de bulunan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yapanlara gönderdikleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Suriye uyruklu H.E.C. ile İ.E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise salıverildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 gün önce güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme, koordinatlarını ve fotoğraflarını kendilerinden sorumlu Suriye'de bulunan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yapanlara gönderdikleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonda, Suriye uyruklu N.E.A, M.E.A, H.E.C, Y.H.E.A, İ.E.C. ile E.E.A. yakalanmıştı.

Ayrıca, şüphelilerin ikamet ettikleri kağıt ayrıştırma fabrikasındaki konteynerde kalan ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 9 Suriye uyruklu İl Göç İdaresine teslim edilmişti.