Çorum'da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı
Çorum'da şüpheli aracı yakalamaya çalışırken orta refüje çarpan polis otosunda maddi hasar oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 07:45, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 07:50
Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi'nde uygulamam yapan polis ekiplerini gören bir sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.
Kaçan aracın peşinden giden polis otosu aynı caddede orta refüje çıkarak kaza yaptı.
Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken polis otosunda maddi zarar oluştu.
Kaza yapan polis aracı çekiciyle cadde üzerinden kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.