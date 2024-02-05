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AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor

AK Parti ve MHP yerel seçim çalışmaları kapsamında 14. kez bir araya gelecek. Toplantıda ana gündem maddesi ise Meclis üyeliği olacak. Hangi bölgelerde meclis üyelikleri seçimlerinde "fermuar sistemi" uygulanacağı kararlaştırılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 08:06, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 08:08
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AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor

Türkiye Gazesetinden Emrah Özcan'ın haberine göre: AK Parti ve MHP heyetleri yerel seçimler kapsamında çarşamba günü bir araya gelecek. Şimdiye kadar yaptıkları 13 toplantı ile belediye başkan adayları konusundaki iş birliğini tamamlayan heyetler, şimdi de meclis üyeliği konusunu masaya yatıracak. Hangi bölgelerde meclis üyelikleri seçimlerinde "fermuar sistemi" uygulanacağı kararlaştırılacak.

MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN ADAY LİSTESİ

Öte yandan 31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında 74 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti'de, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için başvurular geçtiğimiz hafta sona ermişti. Daha önce son başvuru tarihi iki kez uzatılan meclis üyelikleri için 20 bini aşkın kişinin başvuru yaptığı öğrenildi. Belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen bazı isimlerin de meclis ve il genel meclis üyeliği için aday yapılabileceği, böylelikle bu sayının 25 bini bulabileceği kaydedildi.

HER DÖRT ADAYDAN BİRİ KADIN OLACAK

Meclis üyesi aday listelerinde yeteri kadar, hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci-mali müşavir, şehrin demografik yapısına uygun adaylar, kadın ve 18-30 yaş gençler de bulunacak. Her dört adaydan birisinin kadın ve genç olmasına dikkat edilecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 19 Şubat'ta "Genişletilmiş seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı" yapılacağı öğrenildi.

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