Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan

Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
AK Parti Hatay adayları açıklandı
AK Parti Hatay adayları açıklandı
'Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 şüpheliye işlem yapıldı'
'Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 şüpheliye işlem yapıldı'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan

Düşen kaya parçaları ve toprak yığını nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 08:18, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 08:19
Yazdır
Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan

Bitlis'te heyelan nedeniyle kapanan Bitlis-Baykan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolunun 40. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Toprak ve kaya parçalarının düşmesi sonucu kapanan Bitlis-Baykan kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye gelen Bitlis Vali Yardımcı İzzet Cem Eser, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, DSİ İl Müdürü Niyazi Yayla, AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, yaptıkları incelemenin ardından yolun üst kısmında tehlike oluşturan kaya bloklarının da kırılmasına karar verildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin önlem almasının ardından bölgeye getirilen DSİ'ye ait iş makinesiyle yola düşme tehlikesi bulunan kaya blokları kırıldı.

Karayolları ekiplerinin yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizlemesiyle yaklaşık 8 saat kapanan Bitlis-Baykan kara yolu, kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, gazetecilere, akşam saat 20.45 sıralarında Bitlis-Baykan kara yoluna meydana gelen heyelan ve kaya düşmesinden dolayı yolu kapatmak zorunda kaldıkların söyledi.

Ekiplerin yolu temizlediğini ancak yolun üst kısmında tehlike oluşturan büyük kayaların bulunduğunu anlatan Tunçtan, "Valimizin talimatıyla yolu tekrar kapattık. İş makinesiyle tehlike oluşturan kayaları da düşürdükten sonra tekrar temizlik yaptıktan sonra inşallah yolu açacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Büyük kaya blokları tehlike arz ettiği için yolu kapatmak zorunda kaldık. Dolayısıyla DSİ, İl Özel idaresi ve Karayolları ekipleriyle yolu temizleyip geçişlere açacağız." diye konuştu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelerek İskenderun'a giden tır sürücüsü İlhan Çağlar ise yaklaşık 3 saattir yolda beklediklerini belirterek, "Heyelan olmuş. Ekipler gelip yolu temizledi ancak yolun üst kısmındaki kayalıklarda çatlamalar olduğundan düşme tehlikesi var. Biz de bekliyoruz." dedi.

Gaziantep'e giden tır sürücüsü Umut Kaya da uzun süredir beklediklerini dile getirerek, "Heyelandan dolayı yol kapalı. Ekipler yolu temizlediler ama yolun üst tarafındaki kayalıklarda çatlak var. Bu nedenle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber