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Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı

Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-36" Operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 08:38, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 10:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7 ilde "Kafes-36"operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Suç örgütü üyesi şüphelilerin; yabancı uyruklu şahısların kadın profilli sahte sosyal medya hesapları üzerinden, Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları, şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, belli bir komisyon karşılığında yabancı uyruklu başka şahısları da ülkemize getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.

Örgüt elebaşının da olduğu 18 kişi yakalandı

Operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu; 2 adet otomobil, 33 adet cep telefonu, 27 adet sim kart, 47 adet farklı bankalara ait banka kartları, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile yabancı şahıslar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek."

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