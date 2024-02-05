Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 10:05, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 09:59
O.S. (24) idaresindeki 34 HRT 048 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Bakır'a çarptı.
Yaralanan kadın, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Bakır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alındı.