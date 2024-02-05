Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

O.S. (24) idaresindeki 34 HRT 048 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Bakır'a çarptı.

Yaralanan kadın, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Bakır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alındı.